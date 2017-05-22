В Подмосковье задержали участника экстремистских организаций

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Подмосковье задержан выходец из Средней Азии, находившийся в международном розыске за участие в экстремистских организациях, сообщается на сайте МВД России.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России, ГУ МВД России по Московской области задержан 30-летний выходец из Средней Азии, находящийся в межгосударственном розыске за создание и участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских и иных запрещенных организациях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина находился на территории России по поддельным документам. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию.