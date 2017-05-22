В Пятигорске воспитательница детского сада сломала ребенку ключицу

ПЯТИГОРСК, 22 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Воспитатель детского сада в Пятигорске ударила и толкнула девочку, сломав ей ключицу, сообщает городская прокуратура.

"В ходе проведения проверки установлено, что 17 марта во время пребывания в ясельной группе, воспитатель ударила и толкнула малолетнюю, в результате чего у последней диагностировали закрытый перелом левой ключицы со смещением", — говорится в сообщении.

Кроме того, воспитатель и ранее допускала непедагогичное поведение с воспитанниками, о чем заведующей детского сада сообщали родители, отметили в ведомстве. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении воспитателя, сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, произошедшее стало возможным из-за нарушения законодательства заведующей детским садом. "По результатам проведенной проверки начальнику МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании и об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратуре города", — отмечается в сообщении.