Суд продлил арест полицейским по делу об убийстве водителя в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 22 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Суд продлил на два месяца арест троим полицейским по делу об убийстве водителя в Пятигорске после погони, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по Ставропольскому краю.

По данным следственного управления СК России по Ставропольскому краю, 19 марта в Пятигорске сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW, однако водитель проигнорировал требование остановиться. Следствие уточнило, что в результате погони автомобиль был принудительно остановлен, а двое инспекторов ДПС до смерти избили водителя. При этом двое других сотрудников ДПС применили насилие к пассажиру, отмечает СУСК.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и превышении должностных полномочий. Суд на Ставрополье 21 марта взял под стражу двоих полицейских и поместил под домашний арест третьего. Кроме этого, следствие выясняет степень участия четвертого полицейского в противоправных действиях, по результатам чего будет решен вопрос о мере пресечения.

"Двоим полицейским суд 17 мая продлил срок содержания под стражей на два месяца, третьему полицейскому 18 мая продлен домашний арест на тот же срок", — сказал собеседник агентства.