Львицу, напавшую на саратовского школьника, вновь выпускают из вольера

ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 22 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заместитель прокурора города Энгельс Максим Кашен-Баженов в суде в понедельник заявил, что при повторной проверке содержания львицы Майи, напавшей на 15-летнего подростка, дикое животное там не было обнаружено, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Нападение львицы на школьника произошло в Энгельсе 24 апреля, пострадавший был госпитализирован с укусами. По данным минздрава Саратовской области, он отделался царапинами. Прокуратура города через суд потребовала отобрать содержащуюся в полувольных условиях львицу Майю у ее владельца Егиша Ерояна. Ответчик иск не признал, заявив, что львица содержится не в доме по улице Тургенева, неподалеку от которого произошло нападение на школьника, а в доме Ерояна на улице Интернациональной, где для животного обустроен вольер.

"В ходе проверки 15 мая установлено, что львица содержится в вольере… Доступ посторонних лиц был свободен, поскольку участок на тот момент был не полностью огорожен. В ходе повторного осмотра 18 мая было установлено, что львица не содержится в вольере", — сказал Кашен-Баженов. Он отметил, что дикое животное содержится в ненадлежащих условиях и представляет угрозу как для семьи Ероян, так и для других жителей Энгельса и гостей города.

Представитель ответчика Лариса Петри пояснила суду и представила справку из частной ветлечебницы, что львица получила травму, в связи с чем по рекомендации ветврача содержится в доме по улице Интернациональной. Ероян уточнил, что Майя поранилась о профлист, когда этим материалом покрывали крышу вольера.

По словам главного ветеринарного врача района Андрея Кукаркина, "в личной беседе Ероян заявил, что планирует приобрести еще леопарда и медведя". Он отметил, что львица представляет опасность для окружающих.

"Я говорил Ерояну, что рано или поздно животное кого-нибудь ранит или убьет… Это животное уже агрессивно, а сейчас оно почувствовало кровь", — сказал в суде ветврач, выступающий в деле в качестве третьего лица на стороне истца.