Львицу, напавшую на саратовского школьника, вновь выпускают из вольера

ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 22 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заместитель прокурора города Энгельс Максим Кашен-Баженов в суде в понедельник заявил, что при повторной проверке содержания львицы Майи, напавшей на 15-летнего подростка, дикое животное там не было обнаружено, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В ходе проверки 15 мая установлено, что львица содержится в вольере… Доступ посторонних лиц был свободен, поскольку участок на тот момент был не полностью огорожен. В ходе повторного осмотра 18 мая было установлено, что львица не содержится в вольере", — сказал Кашен-Баженов. Он отметил, что дикое животное содержится в ненадлежащих условиях и представляет угрозу как для семьи Ероян, так и для других жителей Энгельса и гостей города.
По словам главного ветеринарного врача района Андрея Кукаркина, "в личной беседе Ероян заявил, что планирует приобрести еще леопарда и медведя". Он отметил, что львица представляет опасность для окружающих.
"Я говорил Ерояну, что рано или поздно животное кого-нибудь ранит или убьет… Это животное уже агрессивно, а сейчас оно почувствовало кровь", — сказал в суде ветврач, выступающий в деле в качестве третьего лица на стороне истца.