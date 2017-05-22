В Ивановской области завели дело о халатности из-за недостроенной дороги

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности после сообщений в СМИ о недостроенной автодороге в Ивановской области: при значительном финансировании был построен лишь километр дороги, из-за этого от внешнего мира отрезаны сразу несколько деревень, сообщает в понедельник СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатных действий при строительстве автомобильной дороги Жажлево-Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах области", — говорится в сообщении.

По данным следователей, 8 октября 2014 года между департаментом дорожного хозяйства Ивановской области и ООО "ДСУ-1" был заключен госконтракт на строительство дороги на сумму более 400 миллионов рублей. В 2014-2015 годах стоимость работ составила 38 миллионов рублей. За два года рабочие сделали лишь 800 метров из запланированных 11 километров. Из-за остановки работ и "несвоевременной консервацией незавершенного участка" произошло его обрушение и уничтожение гравийного покрытия, отмечает СК.

"Для возобновления дорожно-строительных работ и восстановления исходного состояния потребуются значительные финансовые вложения, существенно превышающие по своему объему запланированные бюджетные средства. Ненадлежащее исполнение государственного контракта повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан на бесперебойное жизнеобеспечение", — говорится в сообщении СК.

В СК осмотрели участок дороги с помощью беспилотника. Кроме того, следователи провели обыски в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, допросили сотрудников, а также представителей подрядных организаций.