Мосгорсуд отказался вернуть теще Ходорковского арестованные $120 тысяч

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным удержание 120 тысяч долларов в качестве вещдока, изъятых у тещи Михаила Ходорковского по уголовному делу об отмывании преступных доходов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Басманного суда от 3 марта оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказала судья.

В начале марта Басманный суд Москвы отклонил жалобу адвоката на действия следователя, изъявшего из банковских ячеек деньги тещи Ходорковского — Лидии Куклиной, признав удержание денег в качестве вещественного доказательства законным.

Представитель Куклиной Сергей Бадамшин просил Мосгорсуд признать это решение незаконным и вернуть деньги женщине. По его словам, деньги она получила от законной сделки по продаже земли.

Прокуратура же заявила, что этими деньгами на самом деле распоряжалась другая женщина – некая Монахова, домохозяйка Куклиной, но ее роль во вменяемой махинации не уточняется. Организатором же схемы с отмыванием СК РФ считает самого Михаила Ходорковского.

По словам адвоката Бадамшина, ни Куклина, ни Монахова не являются подозреваемыми или обвиняемыми по этому уголовному делу. Тещу бывшего главы ЮКОСа ранее допрашивали в качестве свидетеля, отметил защитник.