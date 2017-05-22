В аэропорту Домодедово у пассажира изъяли конфеты и папиросы с кокаином

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пятьдесят папирос и 49 конфет, начинённых кокаином, изъяли сотрудники домодедовской таможни у россиянина, прилетевшего из Перу, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"Среди личных вещей были обнаружены 50 папирос с веществом растительного происхождения, 49 конфет с надписью Coca Sweet и упаковка чая с 25 пакетиками с надписью Sunka Herbal Tea Coca Premium. Согласно заключению экспертов, в чае, конфетах и папиросах содержится кокаин", — говорится в релизе.

Пассажир в свою очередь заверил, что купил эти товары на местном рынке в качестве сувениров для друзей. Общий вес кокаина составил 0,28 грамма.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наркотиков, которое может грозить мужчине 10-летним сроком лишения свободы.