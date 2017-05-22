Дело сбившего детей водителя Gelandewagen рассмотрят в особом порядке

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Никулинский суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело водителя Mercedes Gelandewagen, сбившего девочек-близнецов на пешеходном переходе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.
При особом порядке суд не изучает доказательства и не допрашивает свидетелей по делу, а сразу переходит к стадии прений сторон. Особый порядок возможен только при полном признании и раскаивании подсудимого, за что ему смягчают наказание.
Уточняется, что в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. По решению Дорогомиловского суда Москвы водитель Mercedes Gelandewagen находится под домашним арестом.