Дело сбившего детей водителя Gelandewagen рассмотрят в особом порядке

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Никулинский суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело водителя Mercedes Gelandewagen, сбившего девочек-близнецов на пешеходном переходе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.

"Дело Александра Шарый рассмотрят в особом порядке во вторник, 23 мая. Не исключено, что завтра же суд вынесет приговор в отношении обвиняемого", — сказала представитель суда.

При особом порядке суд не изучает доказательства и не допрашивает свидетелей по делу, а сразу переходит к стадии прений сторон. Особый порядок возможен только при полном признании и раскаивании подсудимого, за что ему смягчают наказание.

По данным СК, 12 декабря 2016 года мужчина наехал на двух девочек на Мосфильмовской улице. Установлено, что дети с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора.

Уточняется, что в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. По решению Дорогомиловского суда Москвы водитель Mercedes Gelandewagen находится под домашним арестом.