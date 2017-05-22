На Ставрополье почти полторы тысячи домов остались без газа из-за оползня

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Газоснабжение порядка 1,5 тысячи жилых домов нарушено в Петровском районе Ставропольского края из-за оползня на площади 500 квадратных метров; поврежден трубопровод, обеспечивавший водой 500 домов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Как сообщали РИА Новости в администрации местного сельсовета, власти села Донская Балка ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой разрушения порядка 100 домов из-за оползня. От электричества отключены 40 жилых домов. Ведутся работы по выравниванию накренившихся железобетонных опор ЛЭП.

"Нарушено газоснабжение 1,5 тысячи домов, в которых проживают более 3 тысяч человек. Поврежден также трубопровод диаметром 200 миллиметров. Прекращена подача холодной воды в 500 домов с населением более 1,5 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, места порывов уже обнаружены. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в 20.00 мск понедельника.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о том, что в селе Донская Балка произошел сдвиг грунта, поступило в 11.20. Ведутся восстановительные работы.

По информации главного управления МЧС по Ставропольскому краю, поврежден дом и одно нежилое помещение, прорвало газо- и водопровод. Жертв нет, сообщили в ведомстве.