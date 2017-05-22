Суд продлил арест экс-владельцев Нота-банка

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 5 июля срок ареста бывшим совладельцам Нота-банка Дмитрию и Вадиму Ерохиным по делу о хищении средств вкладчиков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемых Ерохиных до 5 июля и Ноне Михай — до 18 августа", — сказала пресс-секретарь.

Ранее суд продлил до середины июля домашний арест бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе, давшим показания на подозреваемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Следствие считает, что Захарченко предупредил руководство Нота-банка о предстоящем обыске. Дело полковника приобрело общественный резонанс, поскольку в его квартире обнаружили 9 миллиардов рублей в разной валюте, происхождение которых высокопоставленный сотрудник МВД объяснить не смог.

Полиция в рамках уголовного дела Нота-банка на данный момент расследует четыре эпизода: два по мошенничеству и еще два по растрате. Ранее сообщалось, что "дыра" в банке после отзыва лицензии у кредитной организации в ноябре 2015 года составила 26 миллиардов рублей.

Гадалка Михай обвиняется в пособничестве мошенничеству путем советов руководству банка при помощи карт таро и кофейной гущи.