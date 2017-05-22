Курсант ФСИН в Тюменской области получил травму при сдаче нормативов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Следствие начало доследственную проверку по факту травмирования курсанта ФСИН в Тюменской области, сообщила РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.

Ранее СМИ сообщили, что курсант якобы получил травму при сдаче нормативов для поступления в спецотряд.

"Проводится доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что проверка проводится по обращению сестры пострадавшего.