На Ставрополье ищут мать, которая оставила тело младенца в холодильнике

ПЯТИГОРСК, 22 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи на Ставрополье ищут мать, которая получила в больнице тело новорожденного и после возвращения домой положила его в холодильник, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, в мае в одном из медицинских учреждений в городе Ставрополе скончался новорожденный мужского пола. После проведения патологоанатомического исследования тела он был выдан матери, жительнице Невинномысска. По приезду домой женщина поместила короб с телом в холодильник, а сама со знакомыми стала распивать спиртное", — говорится в сообщении.

Как отмечается, утром 20 мая тело мальчика нашли знакомые матери и сообщили о находке в правоохранительные органы.

В Невинномысске проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

"В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшедшего, в том числе устанавливается местонахождение матери младенца, принимаются меры к изучению ее личности", — отметили в ведомстве.