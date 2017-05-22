Суд продлил арест вице-мэра Новгорода, обвиняемого в развращении детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Новгородский областной суд в понедельник продлил до 25 августа арест заместителя главы администрации Великого Новгорода Вадима Фадеева, которого обвиняют в распространении детской порнографии и развращении несовершеннолетних, сообщает прокуратура Новгородской области.

Фадеев был взят под стражу в мае 2016 года. В отношении чиновника возбуждены уголовные дела по статьям "распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием сети интернет", "совершение развратных действий в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста", а также "совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "мужеложство с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста", уточняет прокуратура региона.

Как заявляет следствие, вице-мэр Великого Новгорода, будучи пользователем социальной сети "ВКонтакте", с помощью мобильного телефона в течение последних двух лет размещал на своей странице под псевдонимом "Дмитрий Лазарев" видеоролики, доступные для всеобщего просмотра и копирования. По данным областной прокуратуры, в соответствии с выводами искусствоведческого и медицинского исследований, видеоролики являются порнографическими и демонстрируют сцены половых контактов несовершеннолетних лиц.

Кроме того, как полагает надзорное ведомство, в 2015-2016 годах Фадеев переписывался в социальной сети с несовершеннолетними мальчиками, побуждая их к действиям сексуального характера, а весной 2016 года совершил в отношении одного из них мужеложство.

"По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, Новгородский областной суд продлил срок содержания под стражей Фадеева до 25 августа 2017 года", — информирует областная прокуратура.