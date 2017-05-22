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Эксперты выявили неэффективное использование бюджетных средств в Удмуртии

13:4022.05.2017
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© РИА Новости / Григорий ГлуховЗдание Госсовета Удмуртии. Архивное фотоЗдание Госсовета Удмуртии. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Глухов

УФА, 22 мая – РИА Новости, Рамиля Салихова. Эксперты министерства финансов РФ проверили работу министерств Удмуртии, где в апреле сменился губернатор, и выяснили, что чиновники неэффективно использовали бюджетные деньги в дорожном хозяйстве и при строительстве других объектов, сообщил РИА Новости представитель врио главы Удмуртии Александра Бречалова.

Александр Соловьев. Архивное фото
© Фото : Государственный Совет Удмуртской Республики
Было много вопросов: главу Удмуртии задержали за взяточничество

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении секретаря Общественной палаты Александра Бречалова и.о. главы Удмуртии вместо отправленного в отставку Александра Соловьева, который подозревается в получении взяток на 140 миллионов рублей.

"Рабочая группа министерства финансов России провели проверку в 13 министерствах и ведомствах Удмуртии. Основная претензия федерального центра состоит в том, что при устойчивой доходной базе в Удмуртии неэффективно расходуются бюджетные средства", — сказал собеседник агентства. По результатам проверки выяснилось, что в республике раздута сеть органов власти, подведомственных учреждений, их функции часто дублируются, это снижает управляемость и эффективность трат. По мнению экспертов, социальные выплаты не всегда выплачивались действительно нуждающимся. Специалисты считают, что чиновники неэффективно использовали бюджетные средства по дорожному хозяйству, строительству и предоставлению субсидий юридическим лицам.

"В частности, имеется около 700 незавершённых объектов строительства, по которым идёт распыление бюджетных денег и наблюдается увеличение их стоимости. Также выявилось, что неэффективно идет работа с доходами. В регионе имеются существенные резервы, особенно в части имущественного комплекса. Финансисты предложили привести в порядок кадастровую оценку имущества и земельных участков – по отдельным направлениям она значительно занижена. И вторая часть – это работа с бесхозным незарегистрированным имуществом. В республике около 260 таких объектов, которые функционируют и получают доходы, но не платят налоги в бюджет", — пояснил собеседник агентства.

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Басманном суде.
© РИА Новости / Владимир Песня
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Бывший глава Удмуртии Соловьев признался, что нарушил закон

По словам представителя нового руководства региона, Бречалов предположил, что итоги проверки будут "гораздо жёстче, и акт будет представлен в правительство РФ, Счётную палату России и по ряду моментов, возможно, в Генпрокуратуру". "Первая задача, которую необходимо решить, это ещё раз внимательно посмотреть на организационно-штатную структуру аппарата государственных служащих. Мы здесь уверенно лидируем в ПФО по количеству чиновников на 1 тысячу населения и одни из лидеров в России. Нам указали на то, что прошедшая оптимизация – сокращение на 10% – не дали бюджетного эффекта, что это был формализм. И это уже не рекомендация, а практически требование со стороны федерального центра", — сказал Бречалов на правительственном совещании.

Он отметил, что в ближайшее время будет сформирована рабочая группа, которая по каждому вопросу будет принимать соответствующие решения. "К сожалению, будет ещё много нарушений. Но я уверен, что мы сейчас мобилизуемся и все-таки начнём работать эффективнее. У меня нет в этом сомнений. Мероприятия, которые направлены на оздоровление финансовой составляющей развития Удмуртии, мы обязательно проведём", — сказал руководитель региона.

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