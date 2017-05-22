Источник: у самолета, экстренно севшего в Хабаровске, были проблемы с шасси

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сигнализация задвижки шасси сработала, по предварительным данным, на борту самолета Airbus А330-300, вернувшегося в аэропорт Хабаровска после вылета в Москву, вынужденная посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В понедельник в 10.20 (03.20 мск) из хабаровского аэропорта вылетел самолет компании "Аэрофлот" Airbus A330-300 со 286 пассажирами и 10 членами экипажа по маршруту Хабаровск-Москва. Однако вскоре после вылета самолету пришлось вернуться, он благополучно сел в Хабаровске.

Причины возврата авиалайнера аэропорт не комментировал. По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, на взлетно-посадочной полосе были обнаружены части протектора шины шасси.

"Предварительная причина вынужденной посадки — срабатывание сигнализации задвижки шасси", — сказал собеседник агентства.