Источник: у самолета, экстренно севшего в Хабаровске, были проблемы с шасси

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сигнализация задвижки шасси сработала, по предварительным данным, на борту самолета Airbus А330-300, вернувшегося в аэропорт Хабаровска после вылета в Москву, вынужденная посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Причины возврата авиалайнера аэропорт не комментировал. По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, на взлетно-посадочной полосе были обнаружены части протектора шины шасси.
"Предварительная причина вынужденной посадки — срабатывание сигнализации задвижки шасси", — сказал собеседник агентства.