В Сибири медвежонок погиб под поездом, спасаясь от лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 22 мая — РИА Новости. Медвежонок погиб, попав под железнодорожный состав на перегоне станций на северо-востоке Красноярского края; предположительно, медвежья семья вышла на пути, спасаясь от лесных пожаров, сообщили в линейном отделе МВД России на станции Иланская Красноярского края.

По данным транспортной полиции, в дежурную часть от железнодорожников поступило сообщение о том, что на перегоне станций Тинская – Решоты Красноярской железной дороги в колее пути лежит медвежонок. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции совместно с охотоведом.

"Выяснилось, что трехмесячный медвежонок был смертельно травмирован подвижным составом на расстоянии одного километра от поселка Тинской. В тот же день на данном участке дороги железнодорожники видели взрослую медведицу с тремя медвежатами. Вероятнее всего, животные вышли из леса, спасаясь от лесных пожаров, бушующих на территории соседней Иркутской области", — сообщили в отделе.

По данным властей Приангарья, в Иркутской области в выходные ликвидировано 24 лесных пожара.