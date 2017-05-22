Трем жителям Заполярья вынесли приговор за истязания знакомой до смерти

МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Суд города Апатиты Мурманской области приговорил троих жителей города к 9,5 и 11 годам колонии за жестокие истязания и побои девушки в течение четырех дней, после чего она скончалась, сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла летом прошлого года. Как установили следователи, супруги Екатерина и Дмитрий Кондратьевы и их знакомый Никита Прокофьев в городе Апатиты, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, четыре дня избивали свою знакомую, в результате потерпевшая скончалась на месте преступления.

"Преступные действия Кондратьевых и Прокофьева характеризовались ничем не оправданной жестокостью и желанием причинить потерпевшей особые страдания, связанные, в том числе, с унижением ее человеческого достоинства и личности", — заявили в прокуратуре. Как установили эксперты, девушке было нанесено не менее 100 ударов различными предметами.

Дело завели по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей". Екатерине Кондратьевой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Дмитрию Кондратьеву — такой же срок в колонии строгого режима, Никите Прокофьеву — 11 лет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.