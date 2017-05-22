Два жителя Екатеринбурга пойдут под суд за незаконную продажу изумруда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Жители Екатеринбурга Николай Бирюков и Ельмар Шахверанов предстанут перед судом по обвинению в обороте изумруда массой 1,2 килограмма и стоимостью около 2,8 миллиона рублей, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.

"Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет", — говорится в сообщении.

Мужчины обвиняются по статье УК РФ о "незаконном обороте драгоценных металлов, природных камней, совершенном группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, Бирюков, договорившись с Шахверановым о реализации имеющегося у него драгоценного камня, 27 сентября 2016 года привез в кафе восточной кухни, расположенном на проспекте Ленина в Екатеринбурге, природный драгоценный камень — изумруд массой 1,2 килограмма, стоимостью около 2,8 миллиона рублей. Подъехав в кафе, он передал изумруд Шахверанову, который направился в VIP-зал кафе, где его ждал потенциальный покупатель, полагают следователи.

Потенциальный покупатель являлся представителем полиции. Шахверанов, в нарушение правил совершения сделок с природными драгоценными камнями, пытался продать ему изумруд, считает следствие. Подельники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, отмечает прокуратура.