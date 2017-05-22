Мосгорсуд подтвердил право Вадима Самойлова исполнять песни "Агаты Кристи"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник подтвердил право Вадима Самойлова исполнять 172 песни группы "Агата Кристи", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
После этого Глеб Самойлов обратился в суд с иском. Он является автором большинства песен и просил, чтобы суд запретил его брату исполнять их. Однако районный суд его иск отклонил, и его адвокат обратилась с апелляционной жалобой в Мосгорсуд.
"Мы просили признать незаконным постановление Савеловского суда Москвы и отменить его, запретив Вадиму Самойлову исполнять песни, автором текстов которых является Глеб Самойлов", — сказала адвокат Глеба Самойлова Алиса Образцова.