В Приамурье пристрелили двух медведей, вырвавшихся из клеток зоопарка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая — РИА Новости. В частном зоопарке "Дом природы" в Амурской области два взрослых бурых медведя вырвались из клеток, рассказал РИА Новости глава администрации Ивановского района Владимир Кондратьев.

"На место выезжала полиция, была оцеплена улица. Медведи были опасны, как раз в то время, когда они сбежали из клеток, люди возвращались с работы, дети из школы, звери вели себя агрессивно, подавили других мелких животных зоопарка, было решено их пристрелить", — рассказал Кондратьев РИА Новости.

По предварительным данным, никто не пострадал.