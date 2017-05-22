Найденный в Амурской области артиллерийский снаряд оказался учебным

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая — РИА Новости. Артиллерийский снаряд, обнаруженный во время земляных работ во дворе жилого дома в городе Белогорске Амурской области, оказался учебным, сообщили РИА Новости в единой дежурной-диспетчерской службе (ЕДДС) Белогорск.

"Снаряд учебный, оцепление снято", — сообщили в ЕДДС. Саперы вывезли снаряд за пределы Белогорска, чтобы утилизировать.

Боеприпас был обнаружен в районе жилого дома при проведении земляных работ. Информация о находке поступила в воскресенье, 21 мая. Место обнаружения охраняли два сотрудника ГУ МО МВД России Белогорский, для выделения группы разминирования была направлена заявка в воинскую часть поселка Екатеринославка.