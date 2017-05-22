Суд утвердил решение по иску Нетиевского к "Уральским пельменям"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) оставил в силе определение нижестоящего суда, который по заявлению бывшего директора екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского взыскал с коллектива 300 тысяч рублей судебных расходов, а не более 466 тысяч рублей, как просил Нетиевский.

Как следует из информации на сайте суда, апелляционная инстанция в понедельник отклонила жалобу экс-руководителя эстрадного шоу на принятое в феврале определение арбитража Свердловской области. Также была отклонена и апелляция "Уральских пельменей".

Изначально Нетиевский просил возместить ему около 712 тысяч рублей расходов, которые он понес в ходе судебного разбирательства по оспариванию его отстранения от должности директора, но позже уменьшил требование до 466,1 тысячи рублей. Слушания в двух инстанциях проходили в течение полугода. Свердловский арбитраж в июне 2016 года полностью удовлетворил иск Нетиевского, признав незаконным решение общего собрания "Уральских пельменей" от 14 октября 2015 года об отстранении его от должности и назначении на нее другого участника телешоу — Сергея Исаева.

Как установил суд, Нетиевский не был извещен о проведении собрания, что является грубым нарушением устава общества. Кроме того, из-за отсутствия Нетиевского на собрании не было кворума, что привело к нарушению положения общества о том, что решения о руководителе принимаются только консенсусом. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в октябре прошлого года утвердил решение арбитража Свердловской области, после чего оно вступило в законную силу.

В рамках этого дела Нетиевский потребовал возместить ему судебные расходы. Как пояснил истец, в сумму расходов вошла оплата услуг его представителей по договору с юрфирмой "Юста Аура", в том числе расходы на подготовку материалов по делу, на проезд к месту судебных заседаний и проживание. Суд первой инстанции пришел к выводу, что разумной и обоснованной является стоимость судебных издержек в размере 300 тысяч рублей. "Данная стоимость соответствует объему проделанной представителем, обладающим высокой квалификацией, юридической работы", — говорится в определении суда.

В настоящее время директором "Уральских пельменей" в ЕГРЮЛ указан Андрей Рожков. Как указывал в одном из своих обращений в суд Нетиевский, "по всей видимости, вопреки решению законного единоличного исполнительного органа общества отдельными участниками данного общества все-таки 9 декабря 2016 года было незаконно проведено внеочередное общее собрание участников общества", на котором был избран Рожков.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников одноименного шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.