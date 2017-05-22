Под Кировом вынесли приговор женщине, несколько лет истязавшей сына

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Суд вынес приговор семейной паре из города Котельнич, обвиняемой в истязании сына, лишении его свободы и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию, мать получила почти три года лишения свободы, отчим – три года условно, сообщает в понедельник СУСК по Кировской области.

По материалам дела, семейная пара "на протяжении нескольких лет совершала преступления в отношении мальчика 2001 года рождения". Так, по данным следствия, в августе 2015 года супруги в целях наказания мальчика за непослушание вывезли его в ближайший лесной массив, привязали к дереву и уехали. Мальчик сам отвязался и пришел домой. В том же месяце "обвиняемые в целях воспитания нанесли ему удары ремнем, после этого мать на несколько дней оставила сына жить в хлеву", добавляет СУСК.

Следствие также установило, что в 2014-2016 годах обвиняемая систематически наносила побои сыну. Летом 2016 года подросток убежал из дома и рассказал одной из местных жительниц о происходящем в его семье. По информации следственного управления, женщина незамедлительно сообщила об этом в правоохранительные органы, ребенок был изъят из семьи.

"Собранные следственными органами СК РФ по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора семейной паре из города Котельнич … Им вынесен обвинительный приговор. Матери несовершеннолетнего назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы. Отчиму назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года", — говорится в сообщении.

СУСК отмечает, что в ходе следствия "мать признала свою вину частично, пояснив, что совершала данные действия в целях воспитания, отчим признал свою вину полностью, дал признательные показания по существу предъявленного обвинения".