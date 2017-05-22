В Благовещенске юрист подал иск против Доренко из-за высказываний о городе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая — РИА Новости. Известный в Благовещенске юрист Игорь Волобуев заявил, что обратился в Арбитражный суд Москвы с иском из-за нелицеприятных высказываний главного редактора и ведущего радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко о столице Приамурья, прозвучавших в эфире в январе. Волобуев разместил в своем блоге текст искового заявления.

В январе Доренко заявил, что после визита в Благовещенск город у него ассоциируется с ржавчиной и неприятным запахом от кошек.

"Указанные оценочные суждения, распространенные в отношении города Благовещенска с употреблением элементов стилистически сниженной лексики, содержат в себе признаки диффамации и являются несостоятельными, а также неприемлемыми для распространения в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва", — заявляет в иске Волобуев.

Юрист требует суд обязать Доренко озвучить в радиоэфире ответ жителей Благовещенска на высказывания о городе, а также взыскать с журналиста 6 тысяч рублей госпошлины.

Как отмечается в определении Арбитражного суда Москвы от 16 мая о принятии искового заявления к производству, предварительное судебное заседание по иску к ООО "РУ ФМ" начнется 1 августа. Компания "РУ ФМ" является учредителем радио "Говорит Москва", согласно данным на сайте радиостанции. Суть претензий на сайте столичного арбитражного суда не раскрывается. Журналист Доренко воздержался от комментариев.

Как сообщалось ранее, в феврале с заявлением в прокуратуру Амурской области обратились представители Амурского областного союза женщин. Представители общественной организации попросили прокурора Амурской области обратиться в суд из-за распространения через СМИ оскорбительных сведений о жителях города. Тогда Доренко заявлял РИА Новости, что, по его мнению, не заслуживает такого внимания.