Житель Приморья пойдет под суд за изнасилования 18 детей и убийство девочки

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в 18 эпизодах изнасилований детей и в убийстве 10-летней девочки, сообщает краевое СУСК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении 18 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей, статьи "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", "Развратные действия", "Убийство", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 17 сентября 2015 года обвиняемый в селе Лазо на автомобиле подъехал к 10-летней девочке и попросил ее показать, где школа. СУСК сообщает, что фигурант завез ребенка на пустырь, избил, изнасиловал, а затем убил. Отмечается, что автомобиль обвиняемого был замечен недалеко от места преступления. Мужчина представил алиби, но оно было опровергнуто следователями, и он признался в убийстве.

Кроме того, следователи раскрыли 18 эпизодов преступлений против детей, которые обвиняемый совершил в период с лета 2015 года до весны 2016 года, по двум эпизодам перед судом предстанут его сообщники — мужчина и женщина, которые также принимали участие изнасиловании детей, сообщает СУСК.

Преступление раскрыто сотрудниками региональных СУСК и УМВД. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.