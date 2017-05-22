В ХМАО раскрыли двойное убийство, замаскированное под пожар

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая — РИА Новости. В городе Советский (ХМАО) раскрыто убийство двух женщин, тела которых были обнаружены 12 мая при тушении пожара, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следователи считают, что безработный мужчина пришел вместе с двумя женщинами в расселенный деревянный многоквартирный дом, чтобы выпить спиртное. Когда в компании произошел конфликт, он нанес спутницам ножевые ранения, от которых женщины скончались.
Уголовное дело возбуждено по статье "убийство двух лиц".
"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следствия, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — резюмировали в следственном управлении.