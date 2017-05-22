В Хабаровске назвали причину возвращения самолета, летевшего в Москву

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Причиной возврата в Хабаровск самолета Airbus A330-300, вылетевшего в понедельник в Москву, стало обнаружение части протектора шины шасси на взлетно-посадочной полосе (ВПП), откуда взлетал лайнер, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

В понедельник в 10.20 (3.20 мск) из хабаровского аэропорта вылетел самолет компании "Аэрофлот" Airbus A330-300 со 286 пассажирами и 10 членами экипажа по маршруту Хабаровск-Москва, однако вскоре после вылета самолету пришлось вернуться, он благополучно сел в Хабаровске. Причины возврата авиалайнера аэропорт не комментировал.

"На взлетно-посадочной полосе аэропорта после вылета самолета были обнаружены части протектора шины шасси, вследствие чего самолет был вынужден вернуться в аэропорт", — информирует следствие.

Отмечается, что посадку самолет совершил в 14.15 (7.15 мск). В результате авиационного инцидента никто не пострадал.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР по факту аварийной посадки самолета Airbus A330-300 авиакомпании "Аэрофлот" проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проверку также проводит транспортная прокуратура.