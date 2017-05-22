В Тюменской области более 50 домов остаются подтопленными

Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Пятьдесят четыре дома остаются подтопленными в результате паводка на территории Тюменской области, сообщает в понедельник ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 09.00 местного времени (07.00 мск) 22.05.2017 года на территории Тюменской области остаются подтоплены 54 дома, 6878 нежилых садоводческих участков. Эвакуированы 530 человек", — говорится в сообщении.

Для обеспечения защиты населения, для ликвидации последствий подтопления, а также с целью минимизации последствий паводка на территории Тюменской области задействованы 1195 человек, 318 единиц техники, в том числе 84 плавсредства, уточняет ГУ МЧС.