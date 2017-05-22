Под Хабаровском возбудили дело после смерти пациентки, проглотившей кость

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице женщины, проглотившей рыбную кость, сообщает СУСК РФ по региону в понедельник.

По данным следственного управления, 47-летняя женщина проглотила рыбную кость и 16 октября 2015 года обратилась в городскую больницу № 4 города Комсомольска-на-Амуре. Пациентка была госпитализирована, а 20 октября 2015 года она скончалась. Причиной смерти стало повреждение и дальнейшее воспаление пищевода. Сестра умершей обратилась в следственный отдел по городу Комсомольск-на-Амуре с заявлением по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ее родственнице.

"Следствие возбудило по факту смерти женщины в больнице Комсомольска-на-Амуре уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", — говорится в сообщении.