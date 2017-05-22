Экс-главу "Роснано" Меламеда поместили под домашний арест

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы поместил экс-главу "Роснано" Леонида Меламеда под домашний арест на время рассмотрения дела о растрате более 220 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Таким образом, судья отклонил ходатайство прокуратуры о заключении Меламеда под стражу.

"Суд находит достаточной меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на три месяца, то есть до 22 августа", — сказала судья. Аналогичная мера пресечения избрана второму фигуранту этого дела – финансовому директору корпорации Святославу Понурову.

По существу уголовное дело суд начнет рассматривать 30 мая.

При этом суд по ходатайству прокуратуры вывел из дела адвоката Меламеда Александра Короля: "Он принимал участие в допросе ряда свидетелей, которые давали показания о причастности Меламеда к преступлению".

Меламед и Понуров до настоящего времени находились на свободе. В период следствия Понурова содержали под стражей, а Меламеда — под домашним арестом, но их освободили, когда истек предельный срок меры пресечения. Им грозит до 10 лет заключения.