В аэропорту Владивостока грузчиков поймали на краже женских шуб

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая — РИА Новости. Четыре грузчика аэропорта Владивостока, загружавшие товар на рейс в Москву, задержаны за хищение четырех шуб, сообщает транспортная полиция по ДФО.

Как заявляет полиция, в ходе проверки установлено, что грузчики вскрыли груз для рейса Владивосток – Москва и украли четыре женские шубы.

"Задержаны грузчики, которые совершили хищение имущества во время комплектования и загрузки товара на рейсы, вылетающие из аэропорта Владивостока. В ходе допросов задержанных установлено, что похищенные шубы мужчины подарили своим близким", — говорится в сообщении.

"Общий ущерб составил свыше 60 тысяч рублей. Похищенное злоумышленники вынесли за охраняемую территорию склада и вывезли на личном транспорте. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцам. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении.

Заведены уголовные дела по статье "кража". Максимальная санкция предусматривает лишение свободы сроком на пять лет.