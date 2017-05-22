В Хабаровске начали проверку после возвращения самолета, летевшего в Москву

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после возвращения в аэропорт Хабаровска самолета, вылетевшего в Москву, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"В понедельник около 14.00 часов (7.00 мск) в аэропорту Хабаровск (Новый) в связи с возникшими неполадками совершило аварийную посадку воздушное судно ПАО "Аэрофлот" (Airbus А330-300), выполнявшее рейс сообщением Хабаровск – Москва (Шереметьево)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту находились 10 членов экипажа и 238 пассажиров. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.

"По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Хабаровский транспортный прокурор проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении.