В Хабаровске начали проверку после возвращения самолета, летевшего в Москву

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после возвращения в аэропорт Хабаровска самолета, вылетевшего в Москву, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Уточняется, что на борту находились 10 членов экипажа и 238 пассажиров. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.
"По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Хабаровский транспортный прокурор проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении.