Во Владивостоке завели дело после ДТП с 20 машинами

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая — РИА Новости. Административное производство по пяти статьям возбуждено по факту столкновения грузовика с 19 машинами в центре Владивостока, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Накануне грузовик столкнулся с 19 автомобилями в центре Владивостока, не сумев затормозить перед светофором, пострадал 10-летний ребенок, находившийся в одной из машин.

По данным полиции, водители всех машин были направлены для прохождения обследования на состояние опьянения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в их крови. Грузовик поместили на стоянку временного задержания.

"В отношении водителя грузовика составлены административные материалы по статье "Управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой", "Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом ОСАГО", "Управление ТС… без технического средства контроля", "Осуществление перевозок грузов транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей ТС", — говорится в сообщении.

УМВД отмечает, что пострадавший ребенок с сотрясением мозга госпитализирован в нейрохирургическое отделение клинической больницы. По данному факту возбуждено административное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью".