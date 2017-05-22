В Красноярском крае мужчина убил семью и покончил с собой

КРАСНОЯРСК, 22 мая — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели семьи в поселке Нарва под Красноярском, где по одной из версий, мужчина убил жену и маленькую дочь, а затем покончил с собой, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

По ее данным, сообщение об инциденте поступило утром в понедельник. Тело покончившего с собой мужчины обнаружили соседи во дворе дома.

"В доме были обнаружены тела супруги погибшего и их малолетней дочери с признаками насильственной смерти… По одной из версий, мужчина убил жену и дочь, после чего совершил самоубийство", — сказала Шаманская.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).