Экс-директора филиала Геофизической службы СО РАН отправили в колонию

НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего директора Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН (сейчас Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН) Александра Еманова, обвиняемого в хищении более 27 миллионов рублей, сообщается в понедельник на сайте суда.

О завершении расследования дела СУСК РФ по региону сообщало в мае 2016 года. Еманов обвинялся по статьям УК РФ "присвоение денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения" и "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления".

"Суд признал А. Еманова виновным в совершении преступлений … назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении. Кроме того, по статье об отмывании полученных преступным путем денег, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, но освободил от него в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России и взыскал с осужденного Еманова в счет возмещения материального ущерба 27,470 миллиона рублей. Осужденный, который ранее находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в СК сообщали, что в 2011–2014 годы Еманов, являясь директором Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, совершил хищение путем присвоения денежных средств учреждения, вверенных ему на выполнение научно-исследовательских работ, в особо крупном размере.

По данным СК, Еманов заключил с подконтрольной ему фирмой "Геотех" три договора на выполнение работ по глубинному сейсмическому зондированию. При этом часть работ выполнили сотрудники Геофизической службы СО РАН, однако "Геотех" получила оплату в полном объеме, а часть денег в размере 27,47 миллиона рублей обналичил и получил лично Еманов. Кроме того, Еманов легализовал 2,5 миллиона из полученных денег путем зачисления их на свои лицевые счета в банках и перечисления на счет коммерческой организации за покупку квартиры, сообщали в СК. При этом Еманов своей вины не признал.