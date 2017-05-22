На Дальнем Востоке потушили половину лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Лесопожарные службы регионов Дальнего Востока за стуки потушили восемь из 16 лесных пожаров, на утро понедельника еще восемь продолжают гореть, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе было зарегистрировано 16 пожаров, из них 13 новых. На утро понедельника восемь пожаров потушено, еще восемь продолжают гореть. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 216,5 гектара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время зарегистрированы три возгорания в Хабаровском крае, два в Амурской области и по одному в Приморском крае, Еврейской автономной области и Сахалинской области. Из числа действующих пожаров четыре удалось локализовать.

Всего с начала этого года в округе возник 841 лесной пожар на площади 116,4 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года в округе были зарегистрированы 784 пожара на площади 901,8 тысячи гектаров.