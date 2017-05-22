Во дворе жилого дома в Амурской области нашли артиллерийский снаряд

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Снаряд обнаружен во время земляных работ во дворе жилого дома в городе Белогорске Амурской области, сообщается в официальной сводке Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"В районе жилого дома по улице Никольское шоссе, 14 при проведении земляных работ обнаружен боеприпас, предположительно, артиллерийский снаряд", — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о находке поступила в воскресенье, 21 мая.

Отмечается, что место обнаружения боеприпаса охраняют сотрудники полиции. Отправлена заявка на выделение группы разминирования из воинской части поселка Екатеринославка.