В четырех районах Сахалина прогнозируется высокая пожарная опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая — РИА Новости. Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалина во вторник, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"По данным Сахалинского управления гидрометеослужбы, прогнозируется 4 класс пожарной опасности на территориях Поронайского, Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска. Угроза возникновения пожаров в природной среде прогнозируется 23 мая", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности, за чьими домами начинается лес или степная зона, простые правила пожарной безопасности: создать защитную зону вокруг домов, постоянно убирать мусор, сухую траву, поваленные деревья.

Кроме того, необходимо убрать со двора все горючие вещества и наполнить имеющиеся ёмкости водой.