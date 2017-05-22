В Бурятии после затишья вновь загорелись леса

КРАСНОЯРСК, 22 мая — РИА Новости. В Бурятии горит 160 гектаров леса, хотя в субботу пожарным удалось потушить все природные пожары, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

За прошедшие сутки в республике было потушено три очага возгораний в Баргузинском, Мухоршибирском, Курумканском районах. Ранее ведомство сообщало, что в субботу в республике были потушены все лесные пожары.

"На утро 22 мая в Бурятии зарегистрировано 5 действующих лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском районах на общей площади около 160 гектаров", — говорится в сообщении.

В тушении принимает участие 196 человек и 49 единиц техники.

С начала пожароопасного периода зарегистрирован 171 очаг, площадь пожаров составила менее 14,4 тысяч гектаров. В прошлом году на ту же дату было зарегистрировано 229 возгораний, на площади около 68 тысяч гектаров.