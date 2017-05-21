В Пензенской области пропали мать с четырехлетним ребенком

САРАТОВ, 21 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правоохранительные органы Пензенской области разыскивают 32-летнюю местную жительницу с четырехлетней дочерью, пропавших четыре дня назад, сообщает в воскресенье региональное управление СК РФ.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 32-летней Ирины Игоревны Теряевой и ее 4-летней дочери… которые не выходят на связь с родственниками с 17 мая… В настоящее время проводится комплекс следственных и поисковых мероприятий, выясняются все обстоятельства", — говорится в сообщении.

По факту исчезновения женщины с ребенком проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.