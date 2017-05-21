Под Челябинском рассказали детали поимки преступника, сбежавшего из СИЗО

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая – РИА Новости. Правоохранители в воскресенье в торговом комплексе города Миасс Челябинской области задержали сбежавшего из СИЗО-1 особо опасного преступника, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным ГУФСИН, в воскресенье утром из СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области совершил побег особо опасный преступник, осужденный к 24 годам лишения свободы. Позже пресс-служба регионального ФСИН сообщила, что 34-летний Сергей Рудиковский был пойман.

"В 15.30 (13.30 мск) в торгово-развлекательном комплексе "Слон" города Миасса разыскиваемый был задержан", — говорится в сообщении.

Другие подробности задержания не раскрываются.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по области, осужденный Рудиковский содержался в СИЗО-1 в Челябинске, ожидая этапирования в колонию другого региона. В пресс-службе отказались сообщить, сколько времени он находился в Челябинске и куда должен был быть доставлен после.