В Челябинске три человека отравились угарным газом

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Тела молодого человека, пожилой женщины и двухлетнего ребенка обнаружены в жилом доме Челябинска, по предварительным данным, из-за забитой вентиляции они отравились угарным газом, говорится в сообщении областного следственного управления СК РФ.

"В квартире, расположенной на первом этаже жилого дома Металлургического района областного центра обнаружены тела двух- и 17-летнего мальчиков. Также, в квартире, расположенной на этаж выше, обнаружено тело 79-летней женщины", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи полагают, что причиной смерти стало отравление угарным газом от работающей газовой колонки, которое произошло из-за засоренной вентиляции. Было возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех лиц".

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают ответственных лиц. Руководство областного следственного управления взяло на контроль расследование этого уголовного дела.