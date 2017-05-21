На трассе в Пермском крае перевернулся автобус, один человек погиб

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Один человек погиб и двое госпитализированы после того, как автобус с десятью пассажирами перевернулся в Пермском крае, сообщается на сайте регионального главка МВД.

"Авария случилась сегодня, около 13.00 на автодороге Краснокамск – Стряпунята. Рейсовый автобус "КАВЗ" двигался из Краснокамска в сторону деревни Кормильцы. Предварительно известно, 53-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в момент аварии в салоне находились 10 человек. Предварительно, один из пассажиров погиб, двое госпитализированы в медучреждение.

По данному факту проводится проверка.