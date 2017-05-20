В Тамбове мужчина отказывался платить за покупки и угрожал гранатой

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Тамбове обезвредили местного жителя, угрожавшего гранатой продавцу одного из магазинов, сообщает пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

"Тревожная кнопка сработала в одном из продуктовых магазинов Тамбова. На вызов незамедлительно был направлен экипаж группы задержания. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, угрожавшего предметом, похожим на ручную гранату", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, конфликт возник между посетителем и продавцом из-за того, что мужчина не смог расплатиться за товар. В ходе перепалки он достал из кармана похожий на ручную гранату предмет и стал угрожать ее взорвать.

"27-летний мужчина был задержан. У него также был изъят газовый пистолет. На место была вызвана инженерно-саперная группа ОМОН, которая установила, что изъятый у гражданина предмет является учебно-имитационной гранатой Ф-1. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего разбирательства", — уточняется в сообщении.