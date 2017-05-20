Спасатели закончили разбирать завалы обрушившегося дома в Сочи

КРАСНОДАР, 20 мая — РИА Новости, Светлана Берило. Спасатели завершили работы на месте обрушения дома в Хостинском районе Сочи, где погиб один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о хлопке в центральном районе Сочи поступило на пульт дежурного в пятницу в 20.46. Пожарные установили, что произошло обрушение одноэтажного частного дома без горения. По данным "Сочигоргаза", обрушившийся дом не был газифицирован. В ходе разбора завалов был извлечен молодой человек 1992 года рождения, его доставили в больницу. Также было обнаружено тело женщины 1967 года рождения. По факту происшествия организована доследственная проверка.

"Поисково-спасательные работы завершены. На месте работает оперативно-следственная группа", — отметили в ведомстве.