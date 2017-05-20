В Благовещенске мужчину будут судить за крупную аферу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая — РИА Новости. Мужчина пойдет под суд в Благовещенске по обвинению в особо крупном мошенничестве – жертвой предполагаемого афериста и его подельников стали более 300 человек, сообщило в субботу УМВД по Амурской области.

В марте 2013 года в полицию Приамурья стали поступать заявления от пострадавших от деятельности фирмы "Мани-Трейд" из разных городов России и стран СНГ, всего потерпевших по делу более 300 человек. Аферисты получали от пользователей через свой сайт деньги и участвовали в торгах на фондовых рынках, вкладчики позже получали проценты от полученной на торгах прибыли. Но в марте 2013 сайт перестал работать.

Всего было установлено шесть человек, обвиняемых в мошенничестве. Двое из них находятся в международном и федеральном розыске, в отношении трех фигурантов следствие продолжается. Обвиняемый, дело которого направлено в Благовещенский городской суд, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении него было выделено отдельное уголовное дело.

"В ходе расследования установлено, что во время существования ООО данный молодой человек занимал там должность разработчика сайта, занимался программированием и версткой, следил за технической составляющей. От каждой внесенной вкладчиками суммы обвиняемый получал 10%. В результате обманным путем амурчанин получил свыше 25 миллионов рублей",- сообщает УМВД по Амурской области.