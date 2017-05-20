"Ъ": экс-главу "МАСТ-банка" отправили в СИЗО по делу о растрате

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Бывший президент "МАСТ-банка" Юрий Пирогов, который находился под домашним арестом по делу о незаконном обналичивании около 9 миллиардов рублей, заключен под стражу в рамках расследования растраты 6 миллиардов рублей из "МАСТ-банка", пишет в субботу газета "Коммерсант".

В декабре прошлого года Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Юрия Пирогова по делу о незаконном обналичивании около 9 миллиардов рублей.

"В рамках расследования СКР обстоятельств растраты 6 миллиардов рублей из "МАСТ-банка" был отправлен в СИЗО его бывший президент Юрий Пирогов. Причем экс-руководитель банка до этого находился под домашним арестом в рамках другого расследования, проводимого МВД", — говорится в материале.

Как пишет газета, до этого Пирогов находился под домашним арестом в рамках проводимого ГСУ ГУ МВД по Москве расследования, связанного с незаконным обналичиванием денег, в которых участвовал "МАСТ-банк". Сумма ущерба по данному делу составляет 8,8 миллиардов рублей.

Уточняется, что под стражу банкир заключен в рамках другого дела, расследование которого начало проводить ГСУ СК России после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка о растрате 6 миллиардов рублей вкладчиков в "МАСТ-банке". Фигурантами этого дела, как сообщает издание, уже стали экс-председатель правления "МАСТ-банка" Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка "Арсенал" Наталья Желобаева.

По данным газеты, помимо Пирогова, по делу о растрате также арестована и бывший вице-президент "МАСТ-банка" Елена Журавлева. Пирогова считают организатором растраты, а Журавлевой предъявлено обвинение в пособничестве. Экс-глава банка был арестован Басманным районным судом Москвы и отправлен в СИЗО №5 "Водник", где пробудет ближайшие два месяца, сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что обвинения, предъявленные Пирогову и Журавлевой, во многом и были построены на показаниях, которые дал Чеметов, заключивший соглашение о досудебном сотрудничестве. Отмечается, что ни Пирогов, ни Журавлева вину свою не признают.

ОАО КБ "МАСТ-Банк" являлся средним по размеру универсальным российским банком, со средним географическим охватом российского рынка банковских услуг. Банк осуществлял операции на рынке с 1995 года. В середине 2015 года у него отозвали лицензию.