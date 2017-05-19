Обрушившийся в Сочи дом не был газифицирован

КРАСНОДАР, 19 мая — РИА Новости, Светлана Берило. Одноэтажный дом в центре Сочи, который обрушился без горения в пятницу вечером, не был газифицирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Сочигоргаз".

Сообщение о хлопке в центральном районе Сочи поступило на пульт дежурного в 20.46 пятницы. В 20.52 по прибытии пожарных подразделений и проведении разведки установлено, что произошло обрушение одноэтажного частного жилого строения без горения, под завалами могут находиться люди. Проводятся поисково-спасательные работы. На месте также работает следователь.

"Договор на техническое обслуживание газового оборудования не заключался", – отметили в "Сочигоргазе".

При этом, по предварительным данным СК, в доме "произошел хлопок газовоздушной смеси".