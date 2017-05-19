Прокурор попросил суд арестовать Меламеда на полгода

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Прокурор попросил суд взять под стражу на полгода экс-главу "Роснано" Леонида Меламеда и финансового директора корпорации Святослава Понурова на время рассмотрения уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из Черемушкинского суда Москвы.

В пятницу суд провел предварительные слушания, которые, согласно закону, прошли в закрытом режиме.

Меламед и Понуров обвиняются в растрате более 220 миллионов рублей, в настоящее время они находятся на свободе, так как срок содержания под стражей на стадии следствия истек. Им грозит до 10 лет заключения.