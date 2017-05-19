В Дагестане "кадарская" банда напала на правоохранителей

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Следователи завели дело после нападения "кадарской" банды на сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 19 мая в ходе проведения сотрудниками правоохранительных органов специальных оперативно-поисковых мероприятий в домовладении, принадлежащем 36-летнему жителю села Карамахи Буйнакского района были заблокированы четверо вооруженных мужчин. На законные требования стражей правопорядка сдаться и сложить оружие они открыли огонь. Сотрудники правоохранительных органов ответным огнем нейтрализовали вооруженных мужчин, был убит в том числе главарь "кадарской" банды", на счету которой преступления террористической направленности. Сами стражи порядка не пострадали.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц)", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на счету банды многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.